Recovery: Draghi, '6 mld a politiche lavoro e 14 a infrastrutture Sud'

07 maggio 2021 a

a

a

Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dal'inviata Ileana Sciarra) - Con le risorse del Recovery Plan "verranno investiti 6 miliardi di euro per riformare le politiche attive del mercato del lavoro. Il Piano prevede un Programma per l'occupabilità e le competenze, destinato alla formazione e alla riqualificazione di coloro che devono cambiare lavoro o che sono alla ricerca di una prima occupazione, seguendo l'esempio del Programma europeo di garanzia per i giovani. 4,6 miliardi di euro sono destinati ad accrescere il numero di asili nido e di scuole materne, alleviando il carico delle madri lavoratrici. Sono previste anche misure di lotta alla povertà infantile". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto.

"L'Italia sostiene il progetto di proposta della Commissione europea di Garanzia europea per l'infanzia, nonché i principi contenuti nell'agenda relativi all'assistenza di lungo termine e alle pari opportunità di genere. Oltre 14 miliardi di euro sono previsti per le infrastrutture di trasporto al Sud, per aumentare la produttività e l'accesso al mercato per imprese e lavoratori", ha aggiunto snocciolando altri numeri del Pnrr.