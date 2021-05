Philip Morris nomina Jacek Olczak nuovo Chief Executive Officer

07 maggio 2021 a

a

a

Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - Philip Morris ha annunciato la nomina di Jacek Olczak Chief Executive Officer dell'azienda a seguito dell'Assemblea annuale degli azionisti, tenutasi ieri, prendendo il posto di André Calantzopoulos, a.d dal 2013 a oggi, nominato Presidente Esecutivo del Consiglio di amministrazione. Olczak - fino a oggi Chief Operating Officer della società – è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Pmi. Le nomine seguono l'annuncio fatto nel dicembre 2020 circa la transizione ai vertici di Pmi, anche a seguito delle dimissioni di Louis Camilleri.

Accettando la nomina, Olczak ha ribadito l'impegno "ad accelerare la trasformazione di PMI verso un futuro senza fumo, annunciata nel 2016". L'azienda - si legge in una nota - "si concentra sullo sviluppo, la valutazione scientifica e la commercializzazione responsabile di prodotti senza combustione, migliori alternative rispetto alle sigarette, con l'obiettivo di sostituire queste ultime il prima possibile". "Pmi - ha osservato il nuovo Ceo - è tra i leader del settore nell'innovazione scientifica e la nostra ambizione è che oltre la metà dei nostri ricavi netti giunga da prodotti senza fumo nel 2025. Il nostro portafoglio in evoluzione guiderà il nostro futuro a lungo termine. Faremo affidamento sulla ricerca scientifica e sulle nostre competenze, facendo leva sul talento e l'immaginazione delle nostre persone per innovare il portafoglio-prodotti esistente ed esplorare nuove aree di sviluppo del business."

Jacek Olczak, polacco, 56 anni, è nel gruppo da 1993 e ha ricoperto posizioni nel settore della finanza e di general management in tutta Europa, anche come Amministratore Delegato in Polonia e Germania e come Presidente della regione dell'Unione europea, prima di essere nominato Chief Financial Officer nel 2012. Ha ricoperto tale posizione fino al 2018, quando è diventato Chief Operating Officer (COO) del gruppo. Nel suo ruolo Olczak - spiega Pmi - "è stato un motore fondamentale nella trasformazione di PMI, concretizzatasi con il lancio di Iqos in Giappone e in Italia nel 2014" e sotto la sua supervisione come COO, l'azienda ha raggiunto, nel primo trimestre del 2021, il 28% dei ricavi netti da prodotti senza combustione, aumentando la distribuzione geografica di tali prodotti da zero a 66 mercati, in città chiave o a livello nazionale. Olczak ha inoltre "guidato la trasformazione commerciale di PMI, traghettando la società da un modello business-to-business a un'azienda sempre più attenta al consumatore finale".

Per Calantzopoulos " Jacek è nella posizione ideale per rendere realtà la visione di un futuro senza fumo. Credo sia il leader ideale per garantire una crescita continua della nostra attività e garantire la creazione di valore per gli azionisti. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con lui nella mia nuova veste di Presidente Esecutivo del Consiglio di amministrazione."

Peraltro, si sottolinea dalla società, la nomina di Olczak "darà nuovo e ulteriore impulso alla centralità dell'Italia nella trasformazione di Pmi" che vede oltre 30.000 persone coinvolte in una filiera integrata e tutta Made in Italy. Il gruppo nel nostro paese ha generato ingenti investimenti, sia in ambito agricolo – circa 2 miliardi di Euro a partire dal 2000 – sia manifatturiero, grazie a oltre 1 miliardo di Euro investiti nel bolognese per la prima fabbrica al mondo per i prodotti del tabacco senza combustione.

A completamento della filiera italiana, si sono aggiunti i recenti investimenti per la realizzazione del Philip Morris DISC, centro dedicato ai servizi digitali al consumatore con sede a Taranto, e l'avvio dei lavori del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione delle competenze per l'industria 4.0 con sede a Bologna.