Milano: rapine ad anziani, polizia arresta due persone

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Due uomini, cittadini egiziani di 25 e 33 anni irregolari in Italia, sono stati arrestati dalla polizia a Milano per rapina e lesioni personali aggravate in concorso, commessi nel quartiere di San Siro a danni di anziani. Un terzo uomo di 28 anni è ricercato per gli stessi reati. Le indagini hanno permesso di attribuire ai tre uomini sei rapine consumate negli ultimi due mesi. Le rapine, commesse in pieno giorno e aggredendo con pugni i più anziani, avevano provocato un senso di insicurezza e timore fra gli anziani del quartiere.