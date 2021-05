Milano: Albertini, 'in centrodestra reticenze su mia candidatura, situazione non definita'

07 maggio 2021 a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Non mi risulta nessuno di contrario alla mia candidatura, ma forse gli altri leader della coalizione di centrodestra sono stati reticenti. Avevano e hanno in mente di contestualizzare le varie candidature nelle varie città in un quadro di chiarimento anche su altri punti, come il Copasir e le aperture. Forse è questo che ha complicato le cose". Lo ha detto Gabriele Albertini sulla sua rinuncia a candidarsi a sindaco di Milano, intervenendo a Skytg24. "C'era una situazione non definita e quindi la candidatura delle altre città sono rimaste in un brodo di coltura".

Con il leader della Lega, Matteo Salvini, "sul piano personale mai, ma sul piano politico abbiamo avuto dei dialoghi anche un po' puntuti: io sono europeista e pro-euro e certe posizioni della Lega un po' populiste e sovraniste non mi sono mai piaciute. Ma Salvini ha sorvolato su queste cose, forse perché stato indotto da sondaggi molto favorevoli", ha spiegato Albertini.