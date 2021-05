La strada della ripresa, Cottarelli ospite evento Bper e Arca Fondi

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Si è svolto ieri sera sulla piattaforma Crowdcast un evento digitale organizzato da Bper Banca e Arca Fondi Sgr. Ospite il professore ed economista Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, che ha presentato il suo ultimo libro “All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”. Cottarelli ha delineato il nuovo contesto nazionale e internazionale al confine tra la crisi pandemica e la tanto auspicata ripresa.

Ripercorrendo i tratti salienti del testo, l'economista ha auspicato di “vedere l'Italia dare a tutti una possibilità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E' con questa speranza, ispirato dall'art. 3 della Costituzione - ha aggiunto Cottarelli - che ho scritto il più politico dei miei libri, anche se nasce da chi politico non è. Un lavoro che parte dall'Italia nell'emergenza sanitaria per delineare quelle inevitabili riforme radicali nella società e nell'economia che il nostro Paese richiede. Abbiamo risorse e forze enormi – ha concluso – di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli per guardare al futuro con ottimismo”.

All'appuntamento online, moderato da Andrea Cabrini, Direttore di Class Cnbc, hanno preso parte anche Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Bper Banca e Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale di Arca Fondi Sgr. “Dalle parole di Cottarelli – ha sottolineato Cerfogli - emergono spunti importanti che devono farci riflettere sulla via da percorrere per la ripresa del Paese. L'Italia è chiamata a gestire una fase delicata, che può e deve trasformarsi in opportunità imperdibile se le risorse a disposizione verranno amministrate in modo virtuoso e se politica e parti sociali saranno disposte a collaborare in maniera proficua, impostando riforme strutturali. Il ruolo delle banche sarà ancora una volta centrale per individuare le migliori strategie di sostegno a favore di imprese e famiglie”. Simone Bini Smaghi ha aggiunto che “Il nuovo libro di Cottarelli, come i precedenti, sono sempre di grande interesse soprattutto per i giovani che devono avere fiducia sulle loro capacità e sulle opportunità affinché il nostro paese possa riprendere un percorso di crescita sostenuto e sostenibile, rispettoso del nostro ambiente” L'evento ha registrato oltre 1000 partecipanti.