Iv: Rosato, 'comunità Italia Viva si allarga, aderisce sindaco di Casoria'

07 maggio 2021 a

a

a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “La comunità di Italia Viva si allarga. Oggi a Casoria per incontrare il sindaco Raffaele Bene che ha scelto di aderire al nostro progetto. Quella degli amministratori locali, da nord a sud del paese, è una presenza per noi preziosa: sindaci, assessori, consiglieri comunali sono l'istituzione più a contatto con i cittadini e il loro ruolo è stato fondamentale in questo momento di emergenza in cui sono stati chiamati ad affrontare difficoltà e sfide quotidiane”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, presidente del partito.

“A completare la squadra di Italia Viva a Casoria anche l'assessore Marianna Riccardi e da oggi il consigliere Alessandro Puzone. La loro adesione è la testimonianza più concreta che il nostro progetto ha gambe forti e può andare lontano - sottolinea Rosato -. Grazie anche a Gennaro Migliore, Francesco Iovino, Ciro Buonajuto e Barbara Preziosi per il loro costante impegno per Italia Viva e per la Campania”.