Editoria: sospeso progetto fusione Audiweb e Audipress

07 maggio 2021 a

a

a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - E' sospeso il progetto 'Audicomm', lo strumento per misurare la totale audience che sarebbe nato dalla fusione tra Audipress e Audiweb. I soci che avevano avviato la fusione per la costituzione di un nuovo "Joint Industry Committee", Fedoweb, Fieg, Una e Upa, comunicano la sospensione dell'esecuzione del progetto, che si sarebbe perfezionato il prossimo 14 maggio con le deliberazioni assembleari di Audipress e di Audiweb. "Di conseguenza - spiega una nota - la Request For Proposal presentata nei giorni scorsi agli istituti di ricerca operanti in Italia, è sospesa".