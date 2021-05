Da deputato a medico vaccinatore: "Gli sguardi della gente mi emozionano più dei voti"

07 maggio 2021 a

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - Da deputato e Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, esponente di spicco di Forza Italia, a medico vaccinatore sull'isola Lampedusa. E' la storia di Francesco Cascio, responsabile per le vaccinazioni sulle isole Pelagie. "Quattro giorni di gran lavoro, più di mille vaccinati tra Lampedusa e Linosa. Portiamo a casa numeri importanti, ma non solo quelli", dice il medico ormai ex politico.

"Io porto con me gli sguardi riconoscenti di chi ha ricevuto il vaccino, i sorrisi pieni di gratitudine che nessuna mascherina può fermare e che valgono più di tante parole - racconta -Ecco, credo che il senso del mio lavoro stia tutto dentro quegli sguardi che riescono a restituirmi emozioni più intense di qualunque campagna elettorale".