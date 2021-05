Csm: procuratore Greco consegna relazione a pg Milano

07 maggio 2021 a

a

a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Il procuratore capo di Milano ha consegnato, come da richiesta, al procuratore generale Francesca Nanni una relazione sulla vicenda Amara. Una richiesta che rientra nel suo "potere di vigilanza" su aspetti di particolare delicatezza. Da quanto si apprende la relazione non presenta omissis e sarà ora attentamente valutata prima di qualsiasi decisione. Non si esclude che qualche spiegazione possa essere chiesta anche al pm Paolo Storari, l'altro protagonista della vicenda che sta ‘spaccando' la procura di Milano.