Covid: Moratti, 'nel fine settimana Lombardia a 4 mln somministrazioni'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Nel fine settimana la Lombardia toccherà quota 4 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in visita oggi all'ospedale di Vimercate, in Brianza.

"Per rimanere in zona gialla e compiere ulteriori passi avanti è importante aderire alla campagna vaccinale. Le risposte dai singoli territori sono più che buone. In questo fine settimana toccheremo quota 4 milioni di somministrazioni", ha sottolineato.