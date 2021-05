Covid: Draghi, da Ue 80% export vaccini, altri Paesi rimuovano blocchi, bene Biden

07 maggio 2021 a

Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e affidabilità. Occorre inoltre aumentare la produzione in ogni parte d'Europa. Gli altri paesi devono rimuovere i blocchi alle esportazioni: l'Ue esporta l'80% della propria produzione verso paesi interessati da blocchi alle esportazioni. In questo contesto vedo con favore la proposta del presidente Biden. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi durante la cena informale dei leader Ue a Porto.