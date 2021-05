07 maggio 2021 a

a

a

Porto, 7 mag. (Adnkronos) - "Il mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo cambiare. Come ha detto il celebre Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo: tutto deve cambiare perché tutto resti come prima". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in un passaggio del suo discorso introduttivo del Summit sociale di Porto.