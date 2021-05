Scuola: Turi (Uil), 'Bianchi ha buone intenzioni, ma si passi ai fatti con assunzioni'**

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Scuola al centro dello sviluppo del Paese insieme alle forze sociali, ai sindacati? "Il ministro Bianchi ha buone intenzioni ma si passi ai fatti. Se il governo non investe e non tira fuori idee innovative legate all'assunzione dei precari che hanno fino a 10 anni di servizio, le parole restano buone intenzioni. E va anche affrontato il tema finanziamento del contratto". Lo dice al'Adnkronos il segretario nazionale della Uil, Pino Turi.

Il sindacalista aggiunge: "Tra l'altro, io diffido dei Patti territoriali di cui parla il Ministro. La scuola non è un'attività socio-assistenziale complementare e l'Italia non è l'Emilia Romagna". L'ipotesi partenariato tra scuole del nord e del sud potrebbe risolvere? "Il sud non è una colonia del nord. E' stato abbandonato e vive una situazione che va recuperata, risanata socialmente e culturalmente. Si deve prendere atto di ciò che non c'è, non dei desideri o si continuerà a dare a chi ha di più ed a chi non ha di meno".

(di Roberta Lanzara)