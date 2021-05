Libri: ‘Il Decameron ai tempi del Covid', i racconti degli studenti durante il lockdown** (2)

07 maggio 2021 a

(Adnkronos) - “Il progetto didattico è nato il giorno dopo la notizia del lockdown del 2020, avevamo appena finito di studiare le novelle di Boccaccio – dice all'Adnkronos Alessia Barbagli - La prospettiva di una scuola ‘strana', che avrebbe dato il via alla didattica a distanza, ci ha fatto venire in mente l'idea di pensarci come gruppo, in un momento in cui eravamo confusi. L'attività della scrittura consente di pensare e di visualizzare il pensiero”.

“Nel libro non ci sono soltanto racconti fantasiosi - precisa la Barbagli - Molti testimoniano ciò che i ragazzi hanno vissuto, la loro solitudine quotidiana, in parte alleggerita dal collegamento con i compagni. Il tema della giornata metteva in comunicazione gli studenti e spesso le novelle che hanno scritto sono state occasione di confronto, un modo per parlare e dare risposte: sono state un dialogo a distanza più o meno consapevole”.

“La scrittura serve per allenarsi e per resistere – dice ancora la docente - Per i ragazzi è stato importante visualizzare il proprio pensiero e ordinarlo, cosa a cui la scrittura ti costringe. Era importante farlo insieme, faticoso, ma scandiva le giornate, in un tempo sospeso, senza scansioni. La scrittura è un esercizio che aiuta a fare la scansione del tempo, a visualizzare i pensieri e a renderli immagini. Anche la lettura – conclude – andrebbe fatta in comunità, nella scuola, perché anch'essa, come la scrittura, è occasione di confronto”.

(di Cristiano Camera)