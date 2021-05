Tlc: Tim presenterà esposto a Consob dopo indiscrezioni su Pnrr e aggregazioni

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - In merito alle indiscrezioni di stampa circolate nella giornata di oggi, che hanno determinato un impatto negativo sull'andamento del titolo in Borsa, Tim comunica "che presenterà un esposto alla Consob a tutela della società e dei suoi azionisti. Tim evidenzia che risultano del tutto inappropriate e prive di riscontri oggettivi le interpretazioni,riportate dagli organi di stampa,relative ai contenuti del Pnrr che ha come scopo la digitalizzazione del Paese e il completamento delle reti nelle aree in cui gli investimenti privati non sono sufficienti". Lo rende noto Tim in un comunicato.

"Non si comprende, infatti, la relazione tra il suddetto Piano e possibili aggregazioni delle società oggi operanti nel settore, atteso che, come più volte ricordato anche da rappresentanti di Governo, tali aggregazioni rientrano tra le operazioni di mercato rimesse esclusivamente alla volontà delle società coinvolte e dei loro soci", sottolinea Tim.