Scuola: Sasso, 'Letta da che parte sta sui precari? Pd rompa indugi e prenda posizione'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "In queste settimane abbiamo assistito a prese di posizione sugli argomenti più svariati da parte del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta: dai diritti civili all'ambiente, dalla legge elettorale alla questione licenziamenti, dai temi etici al calcio. Assolutamente legittimo e opportuno che l'esponente principale di uno dei più importanti partiti italiani esprima il proprio pensiero su quanto accade quotidianamente. Ecco perché stride ancora di più il suo assordante silenzio sul futuro degli insegnanti precari della scuola italiana. Su questo attendiamo fiduciosi una sua parola". Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione.

"Sono sicuro che l'onorevole Letta ha piena consapevolezza di quanto sia delicata e complessa la situazione di centinaia di migliaia di docenti che sono ritenuti all'altezza di insegnare quotidianamente ai nostri figli, ma non di vedersi riconosciuta una sacrosanta dignità lavorativa e umana. Persone che da dieci, quindici o venti anni assicurano il corretto svolgimento delle lezioni e che qualcuno, tra cui esponenti di primo piano del Movimento 5 Stelle, vorrebbe gettare in un angolo come si fa con gli stracci vecchi. Nel Pd, per fortuna, le sensibilità sul tema sono differenti, ma è ora di rompere gli indugi e di assumersi la responsabilità di una presa di posizione chiara e netta. Settembre – sottolinea Sasso – è alle porte e non c'è evidentemente margine per coprire le tante cattedre vacanti con le classiche procedure concorsuali. C'è necessità di mettere da parte i furori ideologici - conclude - e di scegliere la soluzione più corretta, rapida ed efficace: una stabilizzazione per titoli e servizi, con un anno di prova durante il quale svolgere una severa formazione per poi sottoporsi a una valutazione. Su questo Letta da che parte sta?".