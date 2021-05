Objectway nella WealthTech 100 tra le aziende tecnologiche che stanno trasformando le banche e le società di investimento globali

06 maggio 2021 a

- MILANO, 5 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel software e servizi per il Digital Wealth & Asset Management, è stata inclusa nella WealthTech100 per il terzo anno consecutivo.

La top 100 è stata annunciata oggi dalla società di ricerca FinTech Global. Il prestigioso elenco riconosce i fornitori di soluzioni tecnologiche più innovativi al mondo e capaci di cogliere le sfide e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale per i gestori patrimoniali, le banche private e le reti di consulenti finanziari.

Il segmento WealthTech è cresciuto notevolmente negli ultimi quattro anni. I finanziamenti totali al settore sono più che triplicati dal 2016 da 2,8 miliardi di dollari a 9,3 miliardi di dollari alla fine del 2020, secondo i dati pubblicati da FinTech Global.

Di conseguenza, il processo di selezione di quest'anno per identificare le 100 società leader nel settore WealthTech è stato più competitivo che mai. Una giuria di analisti ed esperti del mercato ha esaminato oltre 1.000 aziende. I top 100 provider sono stati selezionati per il loro uso innovativo della tecnologia nel risolvere un problema significativo dell'industria del wealth, nel generare risparmi sui costi o miglioramenti dell'efficienza lungo la catena del valore degli investimenti.

Il Direttore di FinTech Global, Richard Sachar, ha dichiarato: "Le banche e le società di investimento devono essere consapevoli delle ultime innovazioni per rimanere competitive nel mercato attuale, che è fortemente incentrato sulla distribuzione digitale e un maggiore utilizzo dei dati dei clienti, ancor di più post Covid-19. La WealthTech100 aiuta a selezionare i fornitori evidenziando le aziende leader nell'acquisizione di clienti, nella pianificazione finanziaria, nella gestione del portafoglio e nell'intermediazione digitale."

Luigi Marciano, CEO e fondatore del gruppo Objectway, ha commentato: "Nella WealthTech 100 sono inclusi gli operatori che i leader delle aziende di wealth e asset management devono considerare per le loro strategie di trasformazione digitale e i nuovi modelli di business. L'inclusione nella top 100 per il terzo anno consecutivo ci rende orgogliosi e promuove i nostri piani per migliorare costantemente la nostra offerta di soluzioni e servizi all'avanguardia e un'efficace delivery."

La WealthTech100 è consultabile qui: http://www.wealthtech100.com.