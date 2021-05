Milano: nasconde 8 chili di hashish in un capannone abbandonato, arrestato

06 maggio 2021 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un cittadino gambiano di 48 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti sono risaliti a un capannone in disuso utilizzato dall'uomo, dove hanno trovato 8,5 chili di hashish, 50 grammi di marijuana e alcune dosi di cocaina. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 450 euro che l'uomo aveva addosso. Il 48enne è stato arrestato.