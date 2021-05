Milano: La Russa, 'Albertini? Tutto ancora aperto, Salvini esca da immobilismo'

06 maggio 2021 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "Io non credo che Albertini abbia rinunciato in maniera definitiva, così come non credo che abbia rinunciato Bertolaso (a Roma, ndr). Si tratta di atteggiamenti che possono essere modificati se necessario ma ci sono anche altri candidati. Credo che tutto sia aperto ma manca l'incontro per decidere". A dirlo all'Adnkronos è il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, commentando la decisione di Gabriele Albertini di sfilarsi dalla corsa a sindaco di Milano.

"Rinnovo amichevolmente l'invito a Salvini di uscire dall'immobilismo - sottolinea La Russa - e anziché continuare a parlare tutti con i media, come sto facendo anche io, bisogna sedersi attorno a un tavolo e decidere i candidati per le grandi città. Il resto sono chiacchiere"

Quanto ai rumors che vedono in pole come candidato del centrodestra su Milano il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, La Russa sottolinea: "Non abbiamo detto nessun sì e nessun no fuori dalle sedi ufficiali. Riteniamo mancanza di rispetto verso le persone" che compongono la rosa dei candidati. Per La Russa quello che serve è "convocare una riunione che aspettiamo da un mese e mezzo". In quella sede, rimarca "troviamo l'intesa, come l'abbiamo sempre provata. Se non c'è l'occasione per trovare l'intesa ci sono le polemiche e certamente noi non le vogliamo".