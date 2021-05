Lotta: Conyedo conquista la carta olimpica nei 97 kg, ai Giochi 239 azzurri

06 maggio 2021 a

Sofia, 6 mag. - (Adnkronos) - L'Italia Team si aggiudica la seconda carta olimpica per Tokyo 2020 nella lotta libera. Al Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale in corso a Sofia, in Bulgaria, Abraham Conyedo Ruano sfrutta, infatti, l'ultima chance a disposizione per conquistare i Giochi giapponesi e supera in semifinale, nella categoria 97 kg, il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev con il punteggio di 3-2. Quanto basta per ottenere la qualificazione olimpica. Il posto Nazione ottenuto oggi da Conyedo si aggiunge a quello già assicurato da Frank Chamizo nei 74 kg. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 sono 239 (123 uomini, 116 donne) in 24 discipline differenti con 45 pass individuali.