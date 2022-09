Libia: Urso, 'Governo riferisca in Parlamento su attacco a pescherecci italiani'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Chiediamo che il Governo italiano venga in Aula a fine seduta a riferire su quanto accaduto relativamente ai due pescherecci italiani attaccati dalla Guardia costiera libica. Dalle notizie che giungono il comandante di uno dei due pescherecci sarebbe rimasto ferito e questo ci rimanda all'episodio del sequestro dei nostri marinai e alla loro lunga detenzione in Libia prima che fossero rilasciati. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi e pretendiamo che il Governo ci riferisca nel merito". Lo chiede il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso.