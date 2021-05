Le migliori proposte di orologi di lusso in questo 2021

06 maggio 2021 a

a

a

(Napoli 6 maggio 2021) - Dopo un anno di rollout difficili, gli orologiai di lusso sono tornati, rilasciando la maggior parte dei loro nuovi prodotti ad aprile a Ginevra.

Per conoscere le migliori proposte sul mercato, abbiamo chiesto a Carmine Di Donato, esperto, appassionato di orologi e fondatore del blog

Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 / 1A-014

Quando ha cancellato uno dei suoi modelli più ambiti in assoluto, la Ref. 5711 Nautilus con quadrante blu, Patek ha promesso una nuova versione. Ha consegnato: il 5711 / 1A-014 ha un quadrante verde, una tendenza saldamente radicata come colore scelto nel 2021. Ci sono anche Nautilus con diamanti e un cronografo in oro rosa.

Panerai Submersible ELab-ID

L'unico motivo per cui questo orologio è composto al 98% da materiali riciclati e non al 100% è che ci vorrebbe più energia per riciclare alcuni piccoli componenti che per crearli da zero. La cassa in titanio, il vetro, il cinturino, la maggior parte del movimento e persino il Super-LumiNova luminescente vengono riutilizzati. Edizione limitata di 30 pezzi. € 60.000

Vacheron Constantin Armillary Tourbillon Planetaria

Questo Grand Complication di 46 mm di larghezza x 20,20 mm di spessore ha tutto: tourbillon a doppio asse con spirale sferica; Calendario perpetuo con salto retrogrado di 31 giorni con giorno, data e mese; sfere di tipo sferiche con fasi lunari a doppio emisfero; Indicazione 24 ore su 24 e day/date; anno bisestile; ore e minuti. È un pezzo unico e immaginate il prezzo...

Bulgari Octo Finissimo Perpetual Calendar Platinum

Poiché un record mondiale non è mai abbastanza, Bulgari ha aggiunto un settimo al suo elenco degli orologi più sottili al mondo. Questo orologio con calendario perpetuo è largo 40 mm e spesso 5,8 mm, più sottile di un Chiclet. Disponibile in platino e in titanio.

Chopard Haute Joaillerie

Il co-presidente di Chopard, Haute Joaillerie Caroline Scheufele, sa dove trovare le migliori gemme per Chopard & Cie. E cosa farne. Questi orologi sono impostati con una scelta di zaffiri rosa taglio marquise, zaffiri blu o diamanti, insieme a cinque "diamanti felici" lasciati liberi di rotolare intorno al quadrante. Prezzo su richiesta.

IWC Big Pilot's Shock Absorber XPL

In questo IWC Big Pilot's Shock Absorber XPL il movimento è sospeso su una molla a sbalzo per proteggerlo da urti intensi, qualcosa che tutti potremmo usare dopo l'anno che abbiamo avuto. La cassa è in ceratanio nero, una lega di titanio che rende l'orologio tanto resistente quanto è. Edizione limitata di 10 pezzi

Zenith Defy 21 Spectrum.

Un cronografo che oscilla alla velocità vertiginosa di 360.000 Vph (la media è 28.000), paragonabile nel mondo delle automobili ad un'auto da corsa di Formula Uno. E' il cronografo con la frequenza più alta al mondo in produzione regolare.

Bell & Ross BR V2-94 Full Lum

Questo cronografo presenta il grado più brillante di Super-LumiNova fosforescente disponibile, non solo su lancette, numeri e indici, ma anche sull'intero quadrante. Il materiale luminescente di grado C3 ha un'intensità di luminosità del 100%, rispetto allo standard di settore C1, con un indice di luminosità del 31%. 250 pezzi disponibili

Rolex Cosmograph Daytona Meteorite

Questo orologio in oro bianco 18 carati ha le stesse dimensioni e ha lo stesso movimento, la stessa lunetta in ceramica e lo stesso bracciale Oysterflex del normale Rolex Daytona in oro bianco, con una grande differenza: ha un quadrante fatto di meteorite.

Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire

Su una cassa è interamente in zaffiro, Hublot aggiunge un bracciale integrato con maglie di zaffiro. Il ponte del tourbillon, la piastra del quadrante e altri ponti che tengono insieme le parti mobili dell'orologio sono anch'essi realizzati in zaffiro per fornire una visione chiara.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph

Questo amato orologio è leggermente più piccolo rispetto alle versioni precedenti (43 mm, non 44 mm), con quadranti e datario riorganizzati, un nuovo bracciale “staccabile” e un nuovo meccanismo di indicazione dell'ora (il primo AP con un cronografo integrato direttamente in esso). Ci sono 100 pezzi in titanio, come mostrato.

Frederique Constant Slimline Monolithic Manufacture

Il movimento oscilla a 288.000 alternanze all'ora, 10 volte più velocemente dello standard. In un normale orologio che farebbe saltare il motore, ma qui c'è un oscillatore monopezzo che fa il solito lavoro di 26 componenti. Crea zero attrito, risparmiando così energia.

BOILER PLATE

Recensioniorologi.it di Carmine Di Donato

Email: [email protected]