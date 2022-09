Iren: 350 mln investiti in multicircle economy

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - Un totale di 350 milioni di euro di investimenti nella multicircle economy, ovvero la visione industriale a lungo termine del Gruppo Iren focalizzata sull'uso consapevole ed efficiente delle risorse in tutte le aree di business in cui è attivo. Raccolta differenziata cresciuta nel 2020 al 69,3% nei territori serviti dal Gruppo, riduzione del 3% dei prelievi di acqua dall'ambiente e 612 nuove assunzioni, di cui oltre il 50% under-30. Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Iren che rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del Gruppo e rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi del Piano Industriale al 2025, che integra la sostenibilità tra i pilastri strategici di sviluppo e costituisce un'occasione di confronto partecipato con il territorio e tutti gli stakeholder.

Confermato il costante impegno del Gruppo nella decarbonizzazione. Il 73% dell'energia elettrica prodotta dal Gruppo proviene da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza. La produzione energetica, basata su impianti ad alta efficienza, lo stoccaggio di energia termica, la valorizzazione della materia-rifiuto, insieme a specifici progetti (illuminazione pubblica, e-mobility, efficienza energetica degli edifici e servizi/prodotti per i clienti) hanno consentito al Gruppo di ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività. In particolare, Iren ha conseguito un incremento dell'energia risparmiata del 10%, in linea con l'obiettivo di risparmio al 2025.

E' proseguito l'impegno di Iren verso la realizzazione di città sempre più resilienti con l'incremento del numero dei veicoli ecologici utilizzati per espletare le attività aziendali a oggi pari a 1.148 (19,2% della totale flotta aziendale) e nel sempre più ricco panorama di offerte dedicate ai clienti tese all'adozione di comportamenti sostenibili: servizi per l'efficienza energetica degli edifici, impianti di produzione fotovoltaica diffusa, termostati intelligenti, offerte di e-mobility. Nel corso del 2020 sono proseguiti gli investimenti volti a incrementare la volumetria teleriscaldata che si attesta a 96,7 mmc, consentendo un miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti urbani di riferimento.

La rendicontazione del Gruppo Iren si arricchisce di un nuovo sito internet, report2020.gruppoiren.it, all'interno del quale sarà possibile avere una overview a 360° sull'approccio alla sostenibilità.