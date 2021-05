Farnesina: Meloni, 'grazie a Fdi libertà religiosa criterio per fondi cooperazione'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Grande vittoria di Fratelli d'Italia: approvata in commissione Esteri alla Camera la risoluzione presentata dal nostro capogruppo Delmastro che impegna il Governo ad inserire il rispetto della libertà religiosa e delle minoranze cristiane tra i criteri che il ministero degli Esteri deve tenere in considerazione per erogare gli aiuti e i fondi della cooperazione internazionale". Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"La persecuzione dei cristiani -aggiunge- è il più grande genocidio in atto nel mondo, sono milioni i fedeli che ogni giorno rischiano la vita in ragione della propria fede e in alcuni Stati si tratta di una vera emergenza. Grazie a Fratelli d'Italia la nostra Nazione potrà essere all'avanguardia in Europa nella difesa della libertà religiosa. Un risultato di cui siamo fieri e orgogliosi".