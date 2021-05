Eutanasia: Provenza (M5S), 'presto testo base, battaglia di civiltà'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Sul tema del ‘fine vita' è importante che la politica dia risposte concrete a tutti quei cittadini che aspettano da tempo questa legge di civiltà. Il testo che proporremo come relatori per la legge che disciplina il suicidio medicalmente assistito verrà presentato la prossima settimana alle commissioni per avviare una discussione nel merito del provvedimento". Così Nicola Provenza di M5S, relatore del provvedimento.

"Come relatore, vorrei ringraziare il deputato Giorgio Trizzino, che mi ha preceduto in questo ruolo, per il lavoro svolto finora. Consentire il diritto all'autodeterminazione per tutte quelle persone che si trovano ad affrontare sofferenze insopportabili è un dovere che abbiamo non solo per colmare finalmente il vuoto normativo presente nel nostro ordinamento, più volte sottolineato dalla Consulta, ma soprattutto, per dare risposte al paese”, conclude.