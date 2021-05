Eutanasia: Bazoli, 'accordi non rispettati, resta apertura ma no centrodestra non sia ideologico'

06 maggio 2021 a

a

a

Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Sono sorpreso, avevamo concordato in Ufficio di presidenza, senza particolari problemi, che oggi avremmo depositato il testo base, che è da discutere ed è aperto ai contributi degli altri gruppi. Invece, da parte del centrodestra, è stata fatta una questione sui relatori, del Pd e del M5s, che non tengono conto della nuova maggioranza. In pratica, gli accordi presi in Ufficio di presidenza non sono stati rispettati". Alfredo Bazoli è il relatore della legge sull'eutanasia bloccata oggi in commissione da uno scontro che ha attraversato la maggioranza di governo.

"Non è il caso di esasperare i toni, prendiamo atto di questa posizione del centrodestra e mi auguro si possa riprendere con maggiore serenità la prossima settimana la discussione per entrare nel merito -spiega il deputato del Pd all'Adnkronos-. Spero si possa depositare il testo base che, ribadisco, è una ipotesi, aperto ai contributi. Nessuno vuole forzare la mano".