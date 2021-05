06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag (Adnkronos) - “Vedo che i dati sono incoraggianti, mi aspetto una attenuazione del coprifuoco, alle 11 o a mezzanotte. Salvini deve dimenticarsi per un minuto almeno di Giorgia Meloni. Per metà maggio, mi auguro siano possibili nuove riaperture”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci in collegamento con l'Aria che tira su La7.