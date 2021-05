Caso Denise: ex Procuratore Di Pisa, 'l'ispezione dopo 20 anni? Un'attività ad uso mediatico'

06 maggio 2021 a

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Per me è un'attività mediatica ad uso esclusivamente mediatico. In realtà non penso che ispezioni come quella di ieri possano approdare a qualcosa, dopo quasi venti anni". A parlare con l'Adnkronos è Alberto Di Pisa, l'ex Procuratore di Marsala che per un periodo coordinò l'inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Il magistrato, commentando l'ispezione avvenuta ieri pomeriggio nella palazzina in cui abitò per molti anni Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise, si dice convinto che "dopo tutti questi anni non sono elementi rilevanti". "Se qualcuno qualcosa di importante o da delle indicazioni allora ha un senso riaprire le indagini - spiega ancora Alberto Di Pisa - ma se la situazione è quella di allora, anche il volere accertare eventi dolosi non ha senso perché parliamo di reati nel frattempo prescritti. Sono indagini che non portano a nulla". Poi , però aggiunge: "Forse i magistrati sono a conoscenza di qualcosa di particolare, ma guardando le cose che ho visto in tv in questi giorni, obiettivamente non portano nulla".

Poi, parlando dell'intervista rilasciata oggi all'Adnkronos dalla ex pm Maria Angioni, che coordinò l'inchiesta dall'ottobre 2004 al luglio 2005, e che parla di "terreno minato" e di "tante stranezze" che sarebbero avvenute in quel periodo, Di Pisa replica a distanza: "Lei era lì, se sapeva che c'era questa situazione di queste anomalie perché non interveniva? Perché non faceva delle indagini su queste 'stranezze'? Perché non ha perseguito chi ostacolava le indagini? E' un interrogativo che mi pongo".