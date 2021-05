Canoa: Europei slalom, 4 barche azzurre in semifinale nel K1

06 maggio 2021 a

Ivrea, 6 mag. - (Adnkronos) - Ad Ivrea si è alzato il sipario sugli Europei di Canoa Slalom, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della Canoa, dedicata alle qualificazioni del K1 maschile e femminile, gli azzurri cominciano con il piede gusto conquistando l'accesso in semifinale con Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger e Stefanie Horn.

Nelle batterie del K1 maschile buona la prima per tutti e tre gli azzurri in gara. Tra le rapide della Dora Baltea Giovanni De Gennaro (Carabinieri) sfodera una prestazione maiuscola, ottenendo il miglior tempo in 74.93. Per il bresciano percorso netto e qualificazione per la semifinale in cassaforte. Passano il turno anche Christian De Dionigi (Aeronautica Militare), 29° in 81.81 (2” di penalità) e Jakob Weger (Marina Militare) 30° con il tempo di 82.06 appesantito da una penalità.

Nella prova al femminile Stefanie Horn (Marina Militare) ha ottenuto il quarto miglior tempo nella prima batteria in 88.15, sporcato da un tocco all'ultima porta (2” di penalità). Il miglior tempo assoluto lo firma la tedesca Cindy Poeschel in 86.59. Si ferma invece nelle batterie Marta Bertoncelli (Carabinieri) chiudendo rispettivamente al 30° e 15° posto nella prima e seconda run. L'atleta ferrarese, l'unica del gruppo azzurro a misurarsi nella due discipline, tonerà in acqua doman nelle batterie del C1 dovrà potrà esprimere tutto il suo potenziale. Gli specialisti del K1 torneranno invece in acqua sabato 9 maggio per le semifinali e le finali che assegneranno i titoli continentali e i pass olimpici.