Calcio: Ulivieri su Coppa Italia, 'serve supporto di tutte le Leghe o ci rimette il sistema'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Mi dispiace molto che questo avvenga in un momento di difficoltà per tutto il sistema calcio". Lo ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell'Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), all'Adnkronos, in merito alla riforma della Coppa Italia. "Ci sarebbe bisogno -ha proseguito Ulivieri- che le Leghe si supportassero vicendevolmente. Se non c'è questo ci rimette tutto il sistema".