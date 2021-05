Calcio: Roma, con il Manchester torna Pedro, out Diawara e Villar

06 maggio 2021 a

a

a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il tencico della Roma, Paulo Fonseca ha diramato i convocati della squadra giallorossa che questa sera proveranno a ribaltare il pesantissimo 6-2 dell'andata contro il Manchester United nel match valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. Fonseca ritrova Pedro ma perde Diawara oltre a Villar ed El Shaarawy, che si aggiungono alla lunga lista di indisponibili che comprende Veretout, Spinazzola, Pau Lopez, Carles Perez e Zaniolo. Fuori ovviamente anche Pastore, Reynolds, Fazio e Juan Jesus, non inseriti in lista Uefa. Aggregati 4 giocatori della Primavera più Farelli, che nella lista Uefa prende il posto di Pau Lopez.

Questi i convocati: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Ciervo, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral.