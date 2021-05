06 maggio 2021 a

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Il morto, prima o poi, ci scapperà. Ne sono certo. Perché fino a quando non si troverà una soluzione a questo problema i pescatori saranno sempre in pericolo in quella zona". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), Salvatore Quinci, parlando del comandante ferito dalla Guardia costiera libica.