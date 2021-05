Dl sostegni: Fdi, 'abbandoniamo lavori commissione Bilancio'**

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo abbandonato i lavori della Commissione Bilancio in aperta polemica nei confronti della decisione della Ragioneria di Stato di escludere il nostro emendamento che consente alle Regioni di poter rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19 per garantire il completo utilizzo delle risorse rientranti nell'ambito delle somme vincolate, inserite nel Fondo sanitario nazionale". Lo annunciano i senatori di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini e Luca De Carlo.

"Questo significa mettere le Regioni in ginocchio, già prostrate dalla pandemia. Ma soprattutto è politicamente inaccettabile che un emendamento concordato, deciso e votato con la maggioranza e che, inoltre, ha ottenuto il visto della relazione tecnica del Mef sia stato poi espunto dalla Ragioneria dello Stato. E' la plastica dimostrazione dell'inconsistenza di questa maggioranza, che conferma di non avere alcuna autorevolezza per stare in questo Parlamento".