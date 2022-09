Covid: sindaco Isola del Giglio, 'Non siamo privilegiati ma un territorio fragile'

06 maggio 2021 a

Grosseto, 6 mag. - (Adnkronos) - "Non è un privilegio, non scavalchiamo nessuno. Mentre sta arrivando a termine la vaccinazione delle persone fragili, si comincia giustamente a mettere in sicurezza anche i territori fragili, come le isole più piccole, dove l'assistenza sanitaria è affidata solo a pochi medici e dove quasi mai non ci sono ospedali". Lo dichiara all'Adnkronos il sindaco dell'Isola del Giglio, Sergio Ortelli, vice presidente dell'Associazione nazionale comuni delle isole minori.

Su circa 1.380 residenti, al Giglio in 190 hanno già ricevuto la prima dose di vaccino e 90 la seconda. Dalla prossima settimana l'isola in provincia di Grosseto, fa sapere Ortelli, potrebbe essere interessata dalla massiva vaccinazione.

"E' una gran bella notizia l'annuncio del generale Figliuolo che ha dato concretezza alle istanze rappresentate già mesi fa dalle isole minore - spiega Ortelli - Il Commissario ha ben compreso che le piccole isole sono territori particolarmente fragili dal punto di vista sanitario. Noi facciamo una battaglia per mettere in sicurezza la salute dei nostri cittadini isolani, poi arriva il turismo, perchè noi il contagiamo lo importiamo".