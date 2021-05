Covid: i sindaci dell'Elba, 'Puntiamo all'isola Covid free per fine maggio'**

06 maggio 2021 a

a

a

Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo appreso con grande soddisfazione dal generale Figliuolo che partirà la campagna di vaccinazione di massa dalle isole più piccole, dove maggiori sono le criticità, per arrivare poi alle isole minori dove è presente anche un ospedale, come all'Elba. Nella nostra isola noi non abbiamo bisogno che arrivi tanto l'esercito quanto che arrivino i vaccini sufficienti per tutti: mettiamo a disposizione le nostre forze per la somministrazione delle dosi. Ci piacerebbe avere come orizzonte temporale la fine di maggio per completare la vaccinazione". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, presidente della Conferenza dei sindaci dell'isola d'Elba.

"All'Elba già un terzo della popolazione è stata vaccinata con la prima dose e a giorni cominceremo a vaccinare i 60enni, quindi siamo già a un buon punto rispetto alla popolazione complessiva dell'isola che è di circa 32mila abitanti - ricorda Zini - E' molto positivo l'annuncio del Commissario Figliuolo: speravamo in tempi più veloci, si parlava di far partire già ad aprile la campagna di massa, ma comunque ci mettiamo subito a disposizione per cercare di arrivare alle vaccinazioni terminate al massimo nei primi giorni di giugno".

Secondo il sindaco di Portoferraio "certamente questo annuncio e soprattutto la campagna vaccinale avranno un riscontro positivo anche sulla stagione turistica: passerà il messaggio che la stragrande maggioranza dell'isola d'Elba è vaccinata così come il personale delle strutture ricettive. Daremo dunque un messaggio di un territorio sicuro".