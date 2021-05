Tv: Lodovica Comello smentisce la conduzione di X Factor

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Lodivica Comello non sarà la conduttrice della prossima edizione di 'X Factor'. E' la stessa attrice a smentire le voci che in questi giorni la davano verso la guida del talent di Sky Uno. "In questi giorni - scrive con ironia sul suo account Instagram - sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo 'X Factor', volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre 'X Factor' perché sono impegnata a fare altre cose, ad esempio.... a prendermi cura del mio aspetto!". Per fugare ogni dubbio l'attrice e conduttrice friulana ha indossato un 'filtro volumizzante' nel quale appariva con i connotati visibilmente alterati e un forte accento spagnolo, confermando anche in questa occasione il suo inconfondibile tono ironico e irriverente che ha conquistato negli anni la sua numerosissima fanbase (oltre 2,4 milioni di follower su instagram) e non solo.