Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Condividiamo. Vogliamo un'estate di successo del nostro turismo. Per questo siamo per riaperture in sicurezza e contro richiusure. Per questo presento tra poco al Tg3 delle 19 le nostre proposte per gli operatori turistici e per i turisti italiani". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.