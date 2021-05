05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Slitta dalle 16 alle 18 l'inizio dell'udienza per la notifica delle procedure di estradizione ai nove ex terroristi italiani arrestati nei giorni scorsi e poi rilasciati in libertà vigilata. Si tratta di un'udienza tecnica che dovrebbe decidere le date delle prossime udienze.