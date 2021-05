Milano: Moratti, 'Sala si attivi per eventi preoccupanti e non lasci città all'anarchia'

05 maggio 2021 a

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Invito il sindaco Sala ad attivarsi con urgenza in vista di preoccupanti eventi pubblici imminenti, dopo l'abbandono della città a uno stato di anarchia come accaduto domenica scorsa". Lo afferma la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rivolgendosi al sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Ieri la vicepresidente della Regione aveva invitato il sindaco a richiedere un parere al Comitato tecnico scientifico regionale in vista dei prossimi eventi a rischio assembramenti; richiesta alla quale oggi, a margine di un evento, Sala ha risposto definendola "un'interprete del senno del poi': "La mia -spiega Letizia Moratti- non è stata una riflessione amara sul passato recente, bensì la constatazione di un'evidente irresponsabilità dell'Amministrazione comunale che i cittadini milanesi rischiano di pagare a caro prezzo. Desidero vincere il campionato delle riaperture in sicurezza dei commercianti e delle attività laboriose di Milano e della Lombardia, senza giocare ulteriormente con i sacrifici e le tante vittime che già ci sono purtroppo state".

"Per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter, previsti sabato 8 e domenica 23 maggio -conclude la vicepresidente- ho invitato il primo cittadino ad avvalersi del parere autorevole e competente del Comitato tecnico scientifico. Prendo atto che il sindaco Sala voglia assumersi invece ogni piena responsabilità sulla salute dei milanesi".