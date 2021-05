Milano: Bastoni (Lega), 'per festa scudetto Inter, tifosi facciano tampone e tutti a San Siro'

05 maggio 2021 a

Milano, 5 mag.(Adnkronos) - "In vista della festa organizzata dalla curva nord per l'8 maggio davanti a San Siro, invito tutti i sostenitori nerazzurri a provvedere al tampone per il rilevamento del Covid 19". Questo l'appello di Max Bastoni, consigliere leghista al Comune di Milano e alla Regione Lombardia, in vista della festa per il 19esimo scudetto nerazzurro, prima di Inter-Sampdoria di domenica prossima.

"A fronte di polemiche strumentali contro la nostra tifoseria riversatosi festosa domenica scorsa in Piazza Duomo, dimostriamo il nostro senso di responsabilità senza cedere terreno a chi vorrebbe vietarci di festeggiare", esorta Bastoni.

Intanto, questa mattina il consigliere ha fatto visita agli operatori della Croce rossa che, alla Stazione Centrale, hanno allestito un tendone per effettuare tamponi a chiunque lo richieda in maniera totalmente gratuita; un'occasione utile per ricordare a tutti come sia possibile effettuare velocemente tamponi a Milano, anche "per evitare rischi a se stessi e agli altri e goderci questa meritata festa scudetto".