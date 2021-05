Covid: Malpezzi, 'Pd schierato per aiuto e sostegno psicologico ai ragazzi'

05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Il Senato ha approvato un emendamento al Dl sostegni che mette in fila una serie di misure per aiutare i ragazzi e dare sostegno psicologico. Sono fondi figli dello scostamento di bilancio che terminano a fine anno, è necessario che si costruisca un progetto da qui a legge bilancio" per i ragazzi. Lo ha detto Simona Malpezzi a radio Immagina.

"So che il governo è molto sensibile, il Pd è schierato, i Gruppi ci sono, alla Camera e al Senato hanno fatto partire questa battaglia, ne sono fiera -ha detto la presidente dei senatori del pd-. Siamo sul pezzo e andiamo avanti, il segretario ieri ha rilanciato, è un tema al partito molto caro. Vedo positivo il desiderio di costruire un aiuto che porti normalità ai ragazzi".