Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - “Domani è una partita importante. Servirà una grande rimonta ma nel calcio nulla è impossibile: faremo di tutto”. Il difensore della Roma Roger Ibanez crede nella rimonta contro il Manchester United, dopo il ko per 6-2 subito a Old Trafford nella semifinale d'andata di Europa League. "Dobbiamo giocare con fiducia e forza per onorare la maglia e rendere orgogliosi i tifosi".