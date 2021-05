Calcio: Caravita (ultras Inter), 'festa scudetto spontanea, non capisco questo accanimento'

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La festa per lo scudetto dell'Inter è stata una manifestazione spontanea per un evento che capita raramente". Lo ha detto Franco Caravita, ultras dell'Inter, all'Adnkronos, in merito ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri, avvenuti domenica in Piazza Duomo a Milano. "Non capisco questo accanimento - ha continuato Caravita - non capisco perché non si polemizzi su altre manifestazioni, per giunta organizzate, come la festa del 1° maggio".