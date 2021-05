Basket: Nba, LaMelo rientra e trascina Charlotte in trasferta a Detroit

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - LaMelo Ball, al rientro dopo un lungo infortunio, mette subito la firma sulla vittoria in trasferta di Charlotte (32-33) a Detroit (19-47), 99 a 102. Alla sirena per il n.2 in maglia Hornets sono 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist a cui aggiunge un ottimo 3/5 dall'arco. Decisiva anche la doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi di McDaniels. Charlotte conferma l'ottavo posto a Est.

Ai Pistons non basta uno scatenato Hamidou Diallo da 35 punti con 14/22 da campo e 4/6 da tre, a cui aggiunge anche 7 rimbalzi e una stoppata, per evitare la quarta sconfitta consecutiva che li relega all'ultimo posto a Est.