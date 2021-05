Basket: Nba, Antetokounmpo meglio di Durant, i Bucks battono ancora i Nets

05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Seconda sfida in tre giorni e secondo successo dei Bucks (41-24) che battono ancora i Nets (43-23) 124 a 118, grazie ad una super prestazione del solito Giannis Antetokounmpo. Il due volte Mvp, dopo i 49 punti della scorsa notte, si 'ferma' a quota 36 con 11/30 al giro, aggiungendo però 12 rimbalzi e un ottimo 10/12 ai liberi. Risposte importanti anche da parte di Middleton e Holiday, autori rispettivamente di 23 punti a testa.

Brooklyn ancora orfana di James Harden si affida a Kd e Irving. Le due superstar combinano bene ma non basta perché nessun altro giocatore a disposizione di coach Nash va oltre i 12 punti di Joe Harris. Alla sirena sono 38 punti per Kyrie Irving, di cui 17 nel solo terzo periodo. Kevin Durant mette a referto 32 punti, 9 ribalzi e 6 assist, ma anche questo non è sufficiente per evitare a Brooklyn, la terza sconfitta consecutiva.