Attrezzature ristorazione Allforfood: qualità italiana a prezzi mai visti

Milano, 5 Maggio 2021. Centinaia di feedback positivi verificati da eKomi hanno assicurato ad Allforfood.com il certificato d'oro, l'attestazione di un impegno verso la soddisfazione del cliente. A sua disposizione c'è infatti un catalogo con oltre 40.000 prodotti per i professionisti della ristorazione, per la quasi totalità espressione dell'alta qualità italiana, caratterizzati da promozioni esclusive che portano a prezzi mai visti.

Digitando www.allforfood.com il cliente approfitta inoltre di preventivi gratuiti fai da te e trasportirapidi e assicurati, per i quali vengono impiegati corrieri attivi anche in ambito internazionale: TNT, Fercam e Zust Ambrosetti.

La proposta fornisce risposta a tantissime attività: dalle pasticcerie alle gelaterie, dai ristoranti alle macellerie, ma anche bar, hotel e pizzerie. Passando in rassegna l'offerta incontriamo, tra gli altri, espositore da banco vetrina,

Un'intera categoria è riservata alle forniture alberghiere, con abbigliamento professionale, accessori di servizio, utensili pasticceria, pizzeria. A ciò va ad aggiungersi l'arredamento professionale da interno ed esterno, componenti luminosi e complementi d'arredo.

I marchi in catalogo sono quelli di riferimento nel settore, tra i quali Fimar, Ilsa, Framec, Enofrigo, Tecfrigo, Tecnodom e molti altri brand prestigiosi.

Allforfood è specializzato nella vendita online e gli articoli giungono al professionista dal produttore senza stoccaggi intermedi. Chi è interessato alle offerte più vantaggiose può scoprire gli articoli che compongono la sezione Le Nostre Offerte.

La piattaforma è attiva da oltre 10 anni ed è grazie a quest'esperienza che ha costruito una rete di partner in grado di fornire al cliente prodotti superiori a ottimi prezzi. L'attenzione verso la qualità distingue l'intero catalogo, per il 98% costituito da articoli Made in Italy.

Il cliente può sfruttare transazioni sicure (che avvengono attraverso carta di credito, PayPal, bonifico bancario e pagamento alla consegna con anticipo del 30%) e un'assistenza che passa da numero verde, email, telefono e chat online. Il supporto è personalizzato e accessibile anche nel post-vendita.

