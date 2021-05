Copasir: Lollobrigida, 'Iv unica che tace dopo aver fatto cadere governo su Servizi'**

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Quasi tutte le forze politiche si sono espresse sulla vicenda del Copasir dicendo che spetta all'opposizione. Italia viva durante il Governo Conte parlava di Servizi segreti un giorno sì e l'altro pure e ha fatto cadere il Governo anche in relazione al fatto che l'equilibrio sui Servizi segreti non veniva mantenuto. Da un po' di tempo è l'unica forza politica che sull'argomento tace completamente, non vorrei che le due cose fossero correlate". Lo ha affermato Francesco Lollobrigida, capogruppo di Frateli d'Italia alla Camera, durante una conferenza stampa, presente la presidente del partito, Giorgia Meloni.