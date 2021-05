Caso Denise: sindaco Mazara, 'Piera Maggio non meritava di affrontare tutto questo'**

05 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "Mi aspetto che oggi non succeda nulla. Registro che oggi si è abbattuta una tensione terribile sulla signora Piera Maggio, una giornata terribile per lei, che non è stata preparata". Lo ha detto all'Adnkonos Salvatore Quinci, il sindaco di Mazara del Vallo, parlando dell'ispezione nella palazzina di via Pirandello. "Non meritava oggi affrontare tutto questo e con queste modalità", dice. "La Mazara che conosco io non è quella omertosa - dice - forse solo una cerchia ristretta di persone. C'è una Mazara che vuole la verità e che è vicina a Piera. E che questa sera sarà vicino a Piera Maggio per chiedere verità per Denise"