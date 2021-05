04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Secondo noi sarebbe necessario almeno un ulteriore intervento dedicato alle donne con figli: il riconoscimento di 12 mesi per figlio per anticipare l'età della pensione oppure a scelta della lavoratrice incrementare il coefficiente di calcolo della pensione". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in occasione dell'iniziativa di Cgil, Cisl, Uil sulle pensioni.