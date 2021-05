Multicedi per il sociale: “Tutti a tavola: preparano le mamme”

04 maggio 2021 a

(CASERTA 4 maggio 2021) - L'azienda leader della distribuzione in Campania supporterà l'Opera Sant'Anna Caserta in un'azione dedicata a chi non ha da mangiare

CASERTA 4 maggio 2021– Multicedi supporta le mamme volontarie dell'Opera Sant'Anna Caserta. In occasione della Festa della Mamma 2021, l'azienda di distribuzione leader in Campania, rinnova il suo pluriennale impegno nei progetti sociali del territorio con l'iniziativa “E' pronto! Tutti a tavola: preparano le mamme”. L'attività è intesa a supporto della mensa dei poveri, cuore pulsante delle attività gestite dall'OSA presso il Santuario di Sant'Anna, alle porte del centro storico di Caserta: le volontarie dell'ente provvederanno a preparare, proprio come farebbero per i loro figli, i pasti di una settimana, destinandoli alle persone bisognose a cui si aggiungerà il pranzo della domenica il 9 Marzo.

“Sono oltre 250 i pasti preparati e serviti ogni settimana per le persone bisognose che bussano alla porta della nostra mensa” racconta Francesco Marzano volontario e Presidente dell'Associazione. “In gran parte, si tratta di persone che non hanno un posto dove vivere o sono parte di famiglie numerose, alle quali forniamo un pasto caldo tre volte a settimana. La nostra mensa è il fulcro di un insieme di attività molto intense e protese al sociale, che portiamo avanti fin dal 2013.

“La Festa della Mamma è una ricorrenza davvero speciale” commenta Angelo Merola, Responsabile Marketing Multicedi. “Per noi, celebrare questa giornata al fianco dell'OSA significa supportare e dire grazie a tante mamme volontarie, che trovano il tempo di dedicare un momento a chi ha più bisogno della loro assistenza, profondendo enorme impegno in un'attività dai fini nobili e di altissimo profilo etico e civile”.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l'insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell'intero network. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

